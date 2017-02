ಏರೋ ಇಂಡಿಯಾ: ಕ್ಷಿಪಣಿ ಬಿಡಿಭಾಗ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಟಾಟಾ ರೇತಿಯಾನ್ ಡೀಲ್

ಸೇನೆಯ ಸ್ಟ್ರಿಂಗರ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಸಂಬಂಧ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಯಾದ ಟಾಟಾ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಮೂಲದ ರೇತಿಯಾನ್ ಕಂಪನಿ ಜತೆ ಇಂದು ಮಹತ್ವದ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ.

Story first published: Friday, February 17, 2017, 13:31 [IST]

English summary

Tata Advanced Systems Ltd on Friday announced the signing of a memorandum of understanding (MoU) with Raytheon Company to engage in the co-production of Stinger air defense missile components.