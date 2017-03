ಟೆಲಿಕಾಂ ಸಮರ : ಜಿಯೋ ಪ್ರೈಮ್ vs ಏರ್ ಟೆಲ್, ವೋಡಾಫೋನ್, ಐಡಿಯಾ

ಜಿಯೋ ಪ್ರೈಮ್ ಹಾಗೂ ಭಾರ್ತಿ ಏರ್ ಟೆಲ್ ನ ಆಫರ್, ವೋಡಾಫೋನ್ ಮತ್ತು ಐಡಿಯಾ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೊಡುಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಹೋಲಿಕೆ ಪಟ್ಟಿ

Story first published: Thursday, March 9, 2017, 14:19 [IST]

English summary

Jio announced the Jio Prime membership on February 21, 2017, under which users can get 1GB data per day for Rs.303 per month. Jio Prime is available to users until March 31, 2017. Here is comparative study with Airtel, Vodafone and Idea