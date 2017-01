ಜಿಯೋಗೆ ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆಯಲು ಏರ್ ಟೆಲ್ ನಿಂದ ಉಚಿತ ಆಫರ್

ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಆಫರ್ ಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನೀಡಲು ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಟೆಲಿಕಾಂ ಸಂಸ್ಥೆ ಭಾರ್ತಿ ಏರ್ ಟೆಲ್ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ತನ್ನ 4ಜಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉಚಿತ ಡೇಟಾ ಆಫರ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Tariff war: In order to compete with Reliance Jio, country’s largest telecom operator Bharti Airtel on Tuesday announced 3GB free monthly data for a year for users switching to its network by February 28.