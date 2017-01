ಮಾರ್ಚ್ 1ರಿಂದ ತಮಿಳುನಾಡು ವರ್ತಕರು ಕೋಕ್, ಪೆಪ್ಸಿ ಮಾರಲ್ಲ!

ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪನಿಗಳ ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 1ರಿಂದ ಮಾಡ ದಿರಲು ತಮಿಳುನಾಡು ವರ್ತಕರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಪಾಠವಿದೆ. ಅದೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ವರದಿ ಓದಬೇಕು

Story first published: Wednesday, January 25, 2017, 13:57 [IST]

English summary

Traders in Tamil Nadu have decided that they will not sell soft drinks manufactured by Multinational Companies (MNCs) from 1 March, and promote only Indian brands. The decision comes in the aftermath of the massive Jallikattu protests which recently rocked the state.