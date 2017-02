ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗಿನಿಂದಲೇ ಸನ್ ಟಿವಿ ಷೇರುಗಳು ಭರ್ಜರಿ ಏರಿಕೆ!

ಟೆಲಿಕಾಂ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಮಾರನ್ ಸೋದರರಿಗೆ ಗುರುವಾರ ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ, ಮಾರನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಒಡೆತನದ ಸನ್ ಟಿವಿ ಷೇರುಗಳಿಗೆ ಶುಭಕಾಲ ಬಂದಿದೆ.

English summary

The Sun TV Network Ltd shares surge 21% after special Central Bureau of Investigation (CBI) court on Thursday dropped all charges against former telecom minister Dayanidhi Maran and others accused in the Aircel-Maxis case.