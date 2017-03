300 ಕೋಟಿ ರುಪಾಯಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ರುಪಾಯಿ ಕ್ಯಾಂಡಿ

ಒಂದು ರುಪಾಯಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಯನ್ನು ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಬದಲಿಗೆ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದ 'ಪಲ್ಸ್' ಭಾರೀ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನೇ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಗಾಥೆ ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ

Story first published: Wednesday, March 8, 2017, 16:31 [IST]

English summary

A 1 rupee candy 'pulse' in a two years clocks Rs 300 crore in sales. Can you believe that almost every Indian would have had this candy at least three times?