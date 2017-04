ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಎಲ್ ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ

ಗೃಹ ಬಳಕೆ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲದ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗೆ 5.57 ರೂ ಏರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ರಹಿತ ಎಲ್ ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೆಲೆ 14.50 ರೂ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

Story first published: Sunday, April 2, 2017, 15:32 [IST]

Aviation turbine fuel (ATF) price has been cut by over 5%, reversing a two-month rising trend, while rates of subsidised LPG were hiked by Rs5.57 per cylinder.