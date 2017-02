ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಕನಸು ನನಸಾಗಿಸಲು ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಕ್ಯಾಂಪಸ್

2011ರಲ್ಲಿ ಮೇದೋಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿಯ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಿಂದ ಅಸುನೀಗಿದ ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್ ಬದುಕಿದ್ದರೆ ಈ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ 2015ರಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅವರ ನಿಧನದಿಂದಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

Story first published: Tuesday, February 7, 2017, 16:19 [IST]

English summary

Apple co-founder Steve Job's last work - Apple Inc's sprawling new headquarters in Cupertino, Calif. - will be a fitting tribute: a futuristic campus built with astonishing attention to detail.