ಎಸ್ ಬಿಐನಲ್ಲೂ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹಣ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಶುಲ್ಕ

ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಸೇವಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿರದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ದಂಡ ಹಾಕುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ಎಸ್ ಬಿಐನಿಂದ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾಣ ಪ್ರಯೋಗ.

Story first published: Monday, March 6, 2017, 19:09 [IST]

English summary

The State Bank of India (SBI) became the first public sector lender to join the three private banks — HDFC Bank, ICICI Bank and Axis Bank — in issuing new norms for cash transactions.