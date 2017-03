120.22 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ತಲುಪಿದ ಬಾಂಬೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಬಂಡವಾಳ

ಬಾಂಬೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ನ ಬಂಡವಾಳ ಮೌಲ್ಯ ಮಾರ್ಚ್ 20, 2017ಕ್ಕೆ 120.22 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರುಪಾಯಿಗೆ ಏರಿಕೆ ಕಂಡು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ದಾಖಲೆಯಾದ 120.32 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರುಪಾಯಿಗೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದೆ. ಬಂಡವಾಳ ಮೌಲ್ಯ ಅಂದರೇನು ತಿಳಿಯೋದಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಓದಿ

Story first published: Monday, March 20, 2017, 19:39 [IST]

English summary

Bombay stock exchange capitalisation near it's all time high on March 20th, 2017. Stock market expert KG Kripal explains about capitalisation milestone reached by BSE.