ಲೊನಾವಾಲದ ಆಂಬಿ ವ್ಯಾಲಿ ಟೌನ್ ಶಿಪ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಸಹಾರಾ

ಸಹಾರಾ ಸಂಸ್ತೆಗೆ ಸೇರಿರುವ ಲೊನಾವಾಲದ ಆಂಬಿ ವ್ಯಾಲಿ ಟೌನ್ ಶಿಪ್ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಸೋಮವಾರ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಈ ಟೌನ್ ಶಿಪ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 39,000 ಕೋಟಿ ರು ಮೌಲ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.

Story first published: Monday, February 6, 2017, 17:04 [IST]

English summary

The Supreme Court on Monday ordered attaching Sahara's luxurious Aamby Valley township at Lonavala near Pune. The Supreme Court while ordering the attachment of the Rs 39,000 crore township also order