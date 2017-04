34 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರು. ಮೌಲ್ಯದ ಸಹಾರಾ ಆ್ಯಂಬೆ ವ್ಯಾಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಆದೇಶ

ಬಾಂಬೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನ ಅಧಿಕೃತ ಲಿಕ್ವಿಡೇಟರ್ ಗೆ ಆಸ್ತಿ ಹರಾಜಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್.ಆಸ್ತಿ ಹರಾಜಿನಿಂದ ಬಂದ ದುಡ್ಡು ಸೆಬಿ ಅಕೌಂಟ್ ಗೆ ಹಾಕಲು ಆದೇಶ.

The Supreme Court today asked Bombay High Court's official liquidator to sell the Rs 34,000 crore worth of properties of the Aamby Valley owned by the Sahara Group and directed its chief Subrata Roy to personally appear before it on April 28.