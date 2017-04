ವಿಶ್ವದ ಟಾಪ್ 50 ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಎಸ್ಬಿಐ ಎಂಟ್ರಿ

ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟೇಟ್‌ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ (ಎಸ್‌ಬಿಐ)ನೊಂದಿಗೆ ಐದು ಸಹವರ್ತಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ವಿಲೀನಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಎಸ್ಬಿಐ ತನ್ನ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು 41 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರುಗೆ ಏರಿಸಿಕೊಂಡು ವಿಶ್ವದ ಟಾಪ್ 50 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ.

English summary

tate Bank of India (SBI) will enter the list of top '50 Global Banks' with an asset size of Rs 41 lakh crore after the merger with the associate banks and Bharatiya Mahila Bank.