ಮೋದಿ ಕನಸಿಗಾಗಿ ಸಾಲದ ದರ ಇಳಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಎಸ್ ಬಿಐ

ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಸ್ ಬಿಐ, 30 ಲಕ್ಷ ರು ವರೆಗಿನ ಮನೆ ಸಾಲದ ದರ ಮೂಲಾಂಶವನ್ನು ಶೇ 25ರಷ್ಟು ತಗ್ಗಿಸಿದೆ. ನೂತನ ಬಡ್ಡಿದರ 8.35% ಸೋಮವಾರದಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

Story first published: Monday, May 8, 2017, 15:57 [IST]

English summary

The bank announced a rate cut for home loans to the tune of 25 basis points to 8.35 percent per annum for sub Rs 30 lakh loan. With this reduction, SBI's offering is the lowest in the market. The new rate will be effective from May 9, 2017.