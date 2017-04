ಎಸ್ಬಿಐ ಬಡ್ಡಿದರ ಇಳಿಕೆ, ಕಾರು, ಮನೆ ಸಾಲ ಇಎಂಐ ಕಡಿಮೆ?

ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಎಸ್‌ಬಿಐ) ಸಾಲದ ಮೇಲಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರವನ್ನು ಇಳಿಸಿದೆ.2017ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 1ರಿಂದ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಮನೆ, ಕಾರಿನ ಮೇಲಿನ ಸಾಲದ ಬಡ್ಡಿದರ ಕನಿಷ್ಠ ಶೇ 0.15ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

English summary

Ahead of the RBI monetary policy this week, the country's largest bank SBI has reduced benchmark lending rate by 0.15 percent to 9.10 percent, a move that will lower EMIs for borrowers.