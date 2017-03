ಎಸ್ ಬಿಐನಿಂದ ಉಚಿತವಾಗಿ 'ಉನ್ನತಿ' ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್

ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಕೆಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ "ಉನ್ನತಿ" ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಎಸ್‌ಬಿಐ ಹೊಸ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

English summary

SBI Card on Tuesday launched a unique credit card ‘SBI Card Unnati’ targeted at all SBI customers, including Jan Dhan account-holders across the country.