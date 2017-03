ಐಪಿಒ ಮೂಲಕ 100 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಿದೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯ

ಆರಂಭಿಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಷೇರು ಬಿಡುಗಡೆ (ಐಪಿಒ) ಮೂಲಕ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾವು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನೂರು ಬಿಲಿಯನ್ ಆಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇರುವ ಆಲಿಬಾಬಾ ಕಂಪನಿಯ ಐಪಿಒ ದಾಖಲೆ ಮುರಿಯಲಿದೆ

Saudi Arabia is aiming to sell 5 per cent of Saudi Aramco. The share sale would be worth $100 billion, four times the world's biggest IPO of Alibaba. The share sale will value the company at $2 trillion.