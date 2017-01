ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ವಿಶೇಷ: ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನಿನಲ್ಲೇ ದೇಗುಲಗಳ ದರ್ಶನ

ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ತಂಡ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿ MyTemple ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಯಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಳೆದ ಬಳಿಕ ಈಗ ಹೊಸ ರೂಪದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿದೆ.

English summary

Makara Sankranti Special: MyTemple an app created by a Bangalore based team, started its journey earlier this year, as an initiative to make India’s beautiful temples, traditions and culture accessible on smartphones.