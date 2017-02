ರೆಪೋದರ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ, ಬಡ್ಡಿದರ ಇಳಿಕೆ ಇನ್ನೂ ಕನಸು

ಅಪನಗದೀಕರಣ ಜಾರಿಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ (ಆರ್ ಬಿ ಐ) ತನ್ನ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಸಮಿತಿಯ (ಎಂಪಿಸಿ) ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯನ್ನು ಬುಧವಾರ ನಡೆಸಿತು. ರೆಪೋ ದರ, ರಿವರ್ಸ್ ರೆಪೋದರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ.

English summary

Repo Rate remains unchanged at 6.25 percent, Reverse Repo Rate also remains unchanged at 5.75 percent