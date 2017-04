ಜಿಯೋ ದಾಖಲೆ: ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 72 ಮಿಲಿಯನ್ ಗ್ರಾಹಕರು

ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಇನ್ಫೋಕಾಂ ಲಿಮಿಟೆಡ್(ಜಿಯೋ), ಕೇವಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 72ದಶಲಕ್ಷ(ಈ ಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ!) ಜಿಯೋ ಗ್ರಾಹಕರು ಜಿಯೋ ಪ್ರೈಮ್ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಪಡೆದಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

Story first published: Sunday, April 2, 2017, 17:43 [IST]

English summary

Reliance Jio Infocomm Ltd. ("Jio") announced today that in just one month, over 72 million (and still counting!) Jio customers have signed up for JIO PRIME, making it one of the most successful customer privilege programmes anywhere in the world.