ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋಫೈ ಆಫರ್: ಶೇ100ರಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್

ರಿಲಯನ್ಸ್ ರಿಯೋ ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂಡು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಇದು ಫೋನ್ ಕರೆ ದರ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲ. ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋಫೈ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಯೋಜನೆ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Reliance Jio has launched two new plans offering customers JioFi 4G router in exchange for old data card, dongle or hotspot router.