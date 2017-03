ಏರ್ ಟೆಲ್ ಜಾಹೀರಾತು ವಿರುದ್ಧ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಜಿಯೋ

ಭಾರ್ತಿ ಏರ್ ಟೆಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿರುದ್ಧ ಹೊಸತೊಂದು ಕಾನೂನು ಸಮರಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಜಿಯೋ ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಸಂಸ್ಥೆ.

English summary

Reliance Jio on Monday lodged a complaint with the Advertising Standards Council of India (ASCI) against broadband tester Ookla's network speed test that said Bharti AirtelBSE 0.76 % has the fastest network speed.