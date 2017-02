ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಜತೆ ಉಬರ್ ಮಹತ್ವದ ಡೀಲ್

ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ಷಿಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಂಪನಿಯಾದ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ ಇನ್ಫೋಕಾಮ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಜಿಯೋ) ಮತ್ತು ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ನೆಚ್ಚಿನ ಸವಾರಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ App ಉಬರ್ ಈಗ ಯೋಜನಾತ್ಮಕವಾದ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿವೆ.

English summary

Reliance Jio Infocomm Ltd (‘Jio’), the world’s fastest growing digital services company and Uber, the country’s preferred ridesharing app, have announced a strategic partnership aimed at bringing the benefits of Jio Digital Life ecosystem to their users.