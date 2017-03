ಗೂಗಲ್ ಜತೆಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಲಿದೆ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೊ

ಈಗಾಗಲೇ ವಿಶ್ವದ ಆಯ್ದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಒನ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಂ ಫೋನುಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿರುವ ಗೂಗಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ವೃದ್ಧಿಸುವ ಕನಸು ಸಾಕಾರವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ.

Story first published: Tuesday, March 14, 2017, 14:16 [IST]

English summary

Reliance Jio, which kicked up a huge storm in the Indian telecom sector late last year with its promotional offers, is reportedly working with search engine giant Google to make smartphones in India.