ಏಪ್ರಿಲ್ 30ರ ತನಕ ಜಿಯೋ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಯೋಜನೆ ವಿಸ್ತರಣೆ?

ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ನೇತೃತ್ವದ ರಿಲಯನ್ಸ್‌ ಜಿಯೋ ನೀಡಿರುವ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಆಫರ್‌ ಮಾರ್ಚ್ 31ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ನಂತರ ಗ್ರಾಹಕರು ಹಣ ನೀಡಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 30ರ ತನಕ ವಿಸ್ತರಣೆ ಸಾಧ್ಯತೆ

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Reliance Jio’s Happy New Year offer expiring March 31.According to TeleAnalysis, which quotes internal sources at Reliance Jio, the company is unhappy with the slow adoption rate of its Prime Membership plan, and is hoping to improve those numbers by extending the deadline by another month