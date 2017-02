ಮಾರ್ಚ್ 31ರ ನಂತರವೂ ಜಿಯೋ ಬಳಸಿ ಉಚಿತ ಕರೆ ಮಾಡಿ!

ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರ ರಿಲಯನ್ಸ್ 4ಜಿ ಜಿಯೋ ನೀಡಿರುವ ಉಚಿತ ಸೇವೆ ಮಾರ್ಚ್‌ 31, 2017ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗಾಗಿ ಉಚಿತ ಕರೆ ಮುಂದುವರೆಯಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಡಾಟಾಗೆ ಮಾತ್ರ ಬೆಲೆ ತೆರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

Story first published: Sunday, February 19, 2017, 11:13 [IST]

Reliance Jio will now be charging Rs 100 for data, whereas the voice calls will remain free after March 31, 2017. Mukesh Ambani-owned operator has attracted over five crore subscribers in just over 80 days