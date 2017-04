4ಜಿ ಸ್ಪೀಡ್ : ಏರ್ ಟೆಲ್ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿದ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ

ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋ‌ ಮೊಬೈಲ್ ಜಾಲದ ಸರಾಸರಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ವೇಗ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾದ ಐಡಿಯಾ ಸೆಲ್ಯುಲರ್ ಹಾಗೂ ಭಾರ್ತಿ ಏರ್‌ಟೆಲ್ ಹೋಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಪಾಲು ಎರಡರಷ್ಟಿತ್ತು

English summary

With an average download speed of 16.48 mbps, new telecom 4G entrant Reliance Jio won the download speed race in March, leaving behind cellular competitors Idea and Bharati Airtel.