ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೋದಿಂದ ಧನ್ ಧನಾ ಧನ್ ಯೋಜನೆ ಘೋಷಣೆ

ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜಿಯೊ ತನ್ನ ಸಮ್ಮರ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಿ, ಮಂಗಳವಾರದದಂದು ‘ಧನ್ ಧನಾ ಧನ್ ’ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.

English summary

Dhan Dhana Dhan offer : Jio's website states that Jio Prime subscribers will get 84GB for 84 days on a first recharge of Rs 309, while those who recharge for Rs 509 will get 168GB for 84 days.