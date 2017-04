ಅಕ್ಷಯ ತದಿಗೆ: ರಿಲಯನ್ಸ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಸ್ ನಿಂದ ಶೇ50ರ ತನಕ ರಿಯಾಯಿತಿ

ಅಕ್ಷಯ ತದಿಗೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಚಿನ್ನಾಭರಣದ ತಯಾರಿಕಾ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 50%ರ ತನಕ ರಿಯಾಯಿತಿ ಮತ್ತು ವಜ್ರಾಭರಣದ ವಜ್ರದ ಮೌಲ್ಯದ ಮೇಲೆ 30% ರ ತನಕ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು ರಿಯಲಯನ್ಸ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಸ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

Story first published: Thursday, April 27, 2017, 18:43 [IST]

English summary

This Akshaya Tritiya Reliance Jewels presents the “freedom to adorn”. Every jewellery purchase at Reliance Jewels now comes with a Free Jewellery Insurance so be totally fearless & experience 100% protection for your jewellery against loss & theft.