ಜಿಎಸ್ ಟಿ ಪರಿಣಾಮ: ಹೊಸ ಮನೆ ಕೊಳ್ಳೋರಿಗೆ ಕೊಂಚ ಹೆಚ್ಚು ಹೊರೆ!

ಜಿಎಸ್ ಟಿ ಯಿಂದ ಆ ತೆರಿಗೆಗಳು ಮಾಯವಾಗಿ ಶೇ. 12ರಷ್ಟು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಈಗ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಶೇ. 1ರಿಂದ 3ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೆರಿಗೆಯು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಹೊರೆಯಾಗಲಿದೆ.

Home buyers could see a rise of 1-3 per cent in overall cost under the new indirect tax regime. The goods and services tax (GST) has brought the real estate sector partially under its ambit by taxing works contracts at 12 per cent, exclusive of stamp duty.