ಸಕಲೇಶಪುರ ಕಾಫಿ ಎಸ್ಟೇಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಮನೆ!

ವಿಬೆಜ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ, ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಫಿ ಎಸ್ಟೇಟ್ ನ್ನು ನೀವು ಇದ್ದಲ್ಲಿಂದಲೇ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿರುವ ಎಸ್ಟೇಟ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಿಂದ ಕೇವಲ 5 ಕಿಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ.

You want to by A Coffee Estate in Western Ghats Just click the provide link. The project is set in Sakleshpur, Karnataka nestled on the beauty of Western Ghats. All required facilities & support services are placed well. Located 5Km from the National Highway & Right on the State Highway. Here is the full details.