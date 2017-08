50 ರೂಪಾಯಿ ಹೊಸ ನೋಟಿನಲ್ಲಿ ಹಂಪಿಯ ರಥ

ನವದೆಹಲಿ, ಆಗಸ್ಟ್ 18: ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಎನ್ ಡಿಎ ಸರ್ಕಾರವು ಅಪನಗದೀಕರಣ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ದೊಡ್ಡ ಮೌಲ್ಯ ನೋಟುಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಕೆಲ ಹೊಸ ನೋಟುಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ, ಈಗ 50ರು ಮುಖಬೆಲೆಯ ನೋಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ದಿನನಿತ್ಯದ ವಹಿವಾಟಿಗಾಗಿ 50-10 ರೂ. ನೋಟು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಆರ್ ಬಿಐ) ಘೋಷಿಸಿತ್ತು.ಈಗ ಈ ನೋಟಿನ ಮಾದರಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಹೊರ ಬಂದಿದೆ.

#FLASH RBI to shortly issue 50 denomination banknotes with motif of Hampi with Chariot on reverse, depicting country’s cultural heritage pic.twitter.com/Ao4MnMMNUG