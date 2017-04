200ರೂ. ನೋಟು ಬರುತ್ತಂತೆ, ಅಂತೆ-ಕಂತೆ!

ಇದು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನ ಅಂಗಳದಿಂದ ನುಸುಳಿ ಹೊರಬಂದಿರುವ ಸುದ್ದಿ. 200 ರುಪಾಯಿ ನೋಟು ಚಲಾವಣೆಗೆ ತರುತ್ತಾರಂತೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಕ್ತಾರರೇನೋ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮೂಲಗಳೇನೋ ಬರುತ್ತಂತೆ ಅನ್ನುತ್ತಿವೆ

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Tuesday, April 4, 2017, 13:09 [IST]

English summary

The board of the Reserve Bank of India (RBI) has cleared a proposal to introduce banknotes of Rs200 denomination, The decision was taken at the RBI board meeting in March, sources said.