ಓಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ರತನ್ ಟಾಟಾ 650 ಕೋಟಿ ರು. ಹೂಡಿಕೆ?

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನಗೆ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ ಮೂಲದ ಉಬರ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಲು ಓಲಾ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಸೇವೆ ನೀಡಲು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಯತ್ತ ಮುಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

English summary

Ola is in advanced talks to raise fresh capital of about Rs 650 crore ($100 million) led by RNT Capital Advisers, a venture fund set up by Tata Sons chairman emeritus Ratan Tata, according to two people aware of the deal.