ಜಿಎಸ್ ಟಿ ಕಡತಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಅಂಕಿತ

ಮಾರ್ಚ್ 29ರಂದು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಏಪ್ರಿಲ್ 6ರಂದು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕಾರಗೊಂಡಿದ್ದ ಮಸೂದೆಗೆ ಇದೀಗ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಮೊಹರು.

English summary

President Pranab Mukherjee has given assent to four key legislations on Goods and Services Tax (GST), paving the way for the roll out of one-nation-one- tax regime from July 1.