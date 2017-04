ಜಿಎಸ್ ಟಿ ಜಾರಿಯಾದರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ದುಬಾರಿ!

ಮೊಬೈಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕಾರು, ಫ್ರಿಡ್ಜು, ಟಿವಿ.... ಹೀಗೆ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫರ್ ನಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತೀರೋ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ದುಬಾರಿಯಾಗಲಿವೆ.

English summary

Exchange offers may pinch the pockets of an individual buyer, going by the draft rules for valuation of supply under GST. This tax is triggered on supply of goods or services.