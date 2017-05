ಮೇ 1ರಿಂದ ಆಯ್ದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್-ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಆಯಾ ದಿನವೇ ನಿಗದಿ

ಪೆಟ್ರೋಲ್, ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಆಯಾ ದಿನವೇ ನಿಗದಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಯೋಜನೆಗೆ ದೇಶದ ಕೆಲವು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮೇ 1ರಿಂದ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಯಶಸ್ಸು ಗಮನಿಸಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Monday, May 1, 2017, 17:55 [IST]

English summary

Oil companies on Sunday increased the price of petrol by 1 paisa/litre and diesel by 44 paise/litre.