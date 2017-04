ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಠೇವಣಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ದಂಡ: ಇಂದಿನಿಂದ ಜಾರಿ

ಇದಲ್ಲದೆ, ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಇತರ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗಳ ಖಾತೆಗಳಿಗೂ ಈ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯವಾಗಲಿದ್ದು, ಕನಿಷ್ಠ ಠೇವಣಿಯಿಡುವುದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರಲಿದೆ.

Story first published: Saturday, April 1, 2017, 16:59 [IST]

English summary

The account holders in SBI who doesn't maintain minimum balance, will be fined by the bank. This already announced rule is implemented from April 1, 2017.