ನಿಮಗಾಗಿ ಪೇಟಿಯಂನಿಂದ ಬಿಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೇಲ್ ಆಫರ್

ಪೇಟಿಯಂ ತನ್ನ ಗ್ರಾಹರಿಗಾಗಿ ಬಿಗ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೇಲ್ ಆಫರ್ ಹೊತ್ತು ತಂದಿದೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್, ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಈ ಸೇಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಕೊಡುಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 21ರ ವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ.

Story first published: Wednesday, April 19, 2017, 14:33 [IST]

English summary

Paytm users are you ready to spend less and save more on anything you purchase. Then get ready! your next 48 hours are going to be awesome if you planning to pick a phone, a fashion accessory, a Home utility or even a handy- trendy bag from a big brand. Yes! we are are talking about the Paytm 'Big Cashback Sale'