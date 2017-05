ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪೇಟಿಎಂ ಬ್ಯಾಂಕ್: ನೀವು ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ 5 ವಿಚಾರ

ಏರ್ ಟೆಲ್ ಹಾಗೂ ಇಂಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ನಂತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉದಯಿಸಿಯ ಮೂರನೇ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪೇಟಿಎಂ. ನೋಯ್ಡಾದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಶಾಖೆ ಮೇ. 23ರಿಂದ ಆರಂಭ.

Story first published: Tuesday, May 23, 2017, 11:14 [IST]

English summary

After a delay of nearly a year, Paytm’s payments bank saw the light of day on Monday. It is the third payments bank in the country, after Airtel and India Post. Here are the FIVE important things about Paytm bank.