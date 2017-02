ಒಎನ್ ಜಿಸಿ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಎಚ್ ಪಿಸಿಎಲ್- ಇದು 44 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ವ್ಯವಹಾರ

ಒಎನ್ ಜಿಸಿ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಎಚ್ ಪಿಸಿಎಲ್ ಬರಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ವ್ಯವಹಾರ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸುದ್ದಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರುಪಾಯಿಗಳ ವ್ಯವಹಾರ. ಅದರ ಸುತ್ತಲಿನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ

Story first published: Monday, February 27, 2017, 19:49 [IST]

English summary

ONGC may buy all of the government's 51.11 percent stake in Hindustan Petroleum Corporation Ltd and follow it up with an open offer to acquire additional 26 percent from other shareholders of HPCL. The deal for the 77.11 percent stake would be worth Rs 44,000 crore