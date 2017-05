ಬಾಹುಬಲಿ-2 ಟಿಕೆಟ್ ಮೇಲೆ 77 ರೂ. ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ತ್ವರೆ ಮಾಡಿ

ಬಾಹುಬಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ಟಿಕೆಟ್ ಗಳ ಮೇಲೆ 100 ರೂಪಾಯಿಗಳು ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಪನ್ಸ್ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಈ ವಾರದ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ, ತ್ವರೆ ಮಾಡಿ.

Story first published: Wednesday, May 3, 2017, 12:48 [IST]

Over 500 crore plus collection Bahubali 2 the conclusion breaking many records at box office and still on making new ones. Be a part and enjoy this amazing movie, a fabulous addition to the Indian cinema. How about a good cashback on purchase of the tickets, via Oneindia Coupons.