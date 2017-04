ನಿತ್ಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್-ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ, ಮೇ 1ರಿಂದ ಈ 5 ನಗರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಮದ ತೈಲ ಕಂಪೆನಿಗಳು ನಿತ್ಯವೂ ಪೆಟ್ರೋಲ್-ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಿದ್ದವು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಮೇ 1ರಿಂದ ಐದು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Wednesday, April 12, 2017, 13:28 [IST]

English summary

India's state-owned fuel retailers plan to implement daily revision of fuel price in five cities from May 1 ahead of a nationwide roll out of the scheme, industry sources said.