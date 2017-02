22 ಗಂಟೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಲೈಫ್ ನೊಂದಿಗೆ ನೋಕಿಯಾ 3310 ರೀ ಎಂಟ್ರಿ!

ಫಿನ್ಲೆಂಡ್ ಮೂಲದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ನೋಕಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಬಂದಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದ ನೋಕಿಯಾ ತನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ 3310 ಮಾಡೆಲ್ ಫೋನನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತಂದಿದೆ.

Story first published: Monday, February 27, 2017, 18:05 [IST]

English summary

Finnish mobile device player Nokia is in reboot mode as it gets ready to bring to India its 17-year-old iconic Nokia 3310 handset for about Rs 3,500, along with its Android smartphones, next quarter.