ನೋಕಿಯಾ 3310 ಮೇ 18ಕ್ಕೆ ರಿಲೀಸ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ?

ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಮೊಬೈಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಟ್ ಎಲ್ಲೋ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ರೀ ಲಾಂಚ್ ಆಯಿತಂತೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಒಂದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ರಿಲೀಸ್? ರೇಟ್ ಎಷ್ಟು? ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ

Subscribe to Oneindia Kannada

#Nokia3310 will hit #Indian market for Rs 3310 on may 18th. A come back for #3310 ! #India #CottonIsCool pic.twitter.com/JldSfHTZd2

Will buy Nokia 3310 & use it as a Powerbank for my current Android phone.

Story first published: Tuesday, May 16, 2017, 13:42 [IST]

English summary

HMD Global, a Finish manufacturer with the exclusive rights to market the Nokia brand, is releasing the Nokia 3310 in India on May 18. Here are the twitter reaction about te iconic phone handset.