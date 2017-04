ಟ್ರಾಯ್ ಆದೇಶ: ಜಿಯೋ ಸಮ್ಮರ್ ಆಫರ್ ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ

ಜಿಯೋ ವಿರುದ್ಧ ಇತರ ಟೆಲಿಕಾಂ ಕಂಪನಿಗಳು ಟ್ರಾಯ್ ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದವು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಟ್ರಾಯ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಜಿಯೋ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಈಗ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಸಮ್ಮರ್ ಆಫರ್ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.

English summary

Reliance Jio today was forced to withdraw its Summer Surprise offer after telecom regulator Trai advised the teleco to do so. On 31st of March, Jio announced its JIO SUMMER SURPRISE.