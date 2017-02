ನೈಕಿ, ಅಮೆಜಾನ್, ಪ್ಲಿಪ್ ಕಾರ್ಟ್ ನಿಂದ ಈ ವಾರದ ಭರಪೂರ ಕೊಡುಗೆಗಳು!

ನೈಕಿ, ಅಮೆಜಾನ್, ಪ್ಲಿಪ್ ಕಾರ್ಟ್ ನಿಮಗಾಗಿ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ತಲಾ 5 ಭರ್ಜರಿ ಆಫರ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ತಂದಿವೆ. ಆಫರ್ಸ್ ಗಳು ಏನು ಇವೆ ಎಂಬುವುದನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇವೆ.

ಪ್ಲಿಪ್ ಕಾರ್ಟ್ ನ ಪ್ರಮುಖ ಈ ವಾರದ 5 ಕೊಡುಗೆಗಳು (Click to shop now) * ಮಹಿಳೆಯರ ಬ್ಯ್ರಾಂಡೆಡ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ.90 ರಷ್ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್. * ಪೂಮಾ ಕಂಪನೊಯ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ.60ರಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. * ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ.30ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ. * ಮಕ್ಕಳ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ 450 ರುವರೆಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್. * Arrow ಕಂಪನಿಯ ಪುರುಷರ ಪ್ಯಾಷನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ.30 ವರೆಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್.

ಅಮೆಜಾನ್ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಈ ವಾರದ 5 ಅದ್ಭುತ ಆಫರ್ಸ್ ಗಳು ( Click to shop Now ) * ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ. 80ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ. * ಅಮೆಜಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಆನ್ ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಮೆಜಾನ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಉಚಿತ. * ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ.70ರಷ್ಟು ರಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ. * ಅಡಿಡಾಸ್ ಕಂಪನಿಯ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ.40ರಷ್ಟು ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್. * ಆಟದ ಸಮಾನುಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ.73ರವರೆಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್.

ನೈಕಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಈ ವಾರದ ಬೆಸ್ಟ್ 5 ಕೊಡುಗೆಗಳು ( Click to Shop Now ) * ನೈಕಿ ಕಂಪನಿಯ ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ. 25ರ ವರೆಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್. * ಪುರುಷರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಶೂಗಳ ಮೇಲೆ 1000 ರುಗಳ ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ. * ಪುರುಷರ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಶೂಗಳ ಮೇಲೆ 1000 ರುಗಳ ವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿ. * ಪುರುಷರ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಬಾಸ್ಕೇಟ್ ಬಾಲ್ ಶೂಗಳ ಖರೀದಿಸಿದರೆ 1600 ರು. ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್. * ಮಹಿಳೆಯರ ರನ್ನಿಂಗ್ ಶೂಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ 1900 ರು, ಕ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಪಡೆಯಿರಿ.

Story first published: Wednesday, February 1, 2017, 13:35 [IST]

English summary

Here are some fabulous offers from top online retailers.