ಬಿಜೆಪಿ ಜಯದ ಎಫೆಕ್ಟ್: ಸೆನ್ಸೆಕ್ಸ್, ನಿಫ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಯ ಏರಿಕೆ

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಚುನಾವಣಾ ಫಲಿತಾಂಶವು ದೇಶೀಯ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಗಾಢವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೊದಲೇ ತಜ್ಞರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದರು. ಈಗ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಷೇರು ಪೇಟೆಯ ಹುರುಪಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

English summary

Cheering the BJP's landslide win in Uttar Pradesh, the Nifty soared to new all-time highs on Tuesday. The Sensex rose as much as 600 points to 29,561 while Nifty surged 188 points to record high of 9,122.