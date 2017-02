ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾಡೆಲ್ಲ, ಫ್ಲಿಪ್ ಕಾರ್ಟ್ ಜತೆಗೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಒಪ್ಪಂದ

ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂಬ ಭಾರತದ ಆಲೋಚನೆ ಜಗತ್ತಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಂಪೆನಿಗಳನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ, ಇದೀಗ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಸಿಇಒ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕಾಗಿ (ಫೆಬ್ರವರಿ 20ರಿಂದ) ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಉದ್ದೇಶ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಲೇಖನ ಓದಿ

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Monday, February 20, 2017, 12:18 [IST]

English summary

Satya Nadella, the Indian-born chief executive of Microsoft, will kick-start a three-day visit to India on Monday. Nadella announces strategic partnership with Flipkart