ರತನ್ ಟಾಟಾ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಎನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್

ಟಾಟಾ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಟಾಟಾ ಸನ್ಸ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ಟಿಸಿಎಸ್ ನ ಸಿಇಒ ಎನ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ರತನ್ ಟಾಟಾ ಅವರ ಉತ್ತಾರಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆ ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

Story first published: Thursday, January 12, 2017, 19:00 [IST]

English summary

N Chandrasekaran Sucessor of Ratan Tata as Chairman. A 5 member selection panel was brought in place last October to shortlist the candidates for the top job for the $103 billion conglomerate -- the largest in India. Rajesh Gopinathan is elevated as new CEO of TCS.